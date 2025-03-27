Yabancıdan, Borsa İstanbul'da 9,5 ayın en güçlü satışı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 21 Mart haftasında 443,8 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 439,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satışları net 157,3 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 148,4 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 3,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 28,76 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 759,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 18 milyar 703,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 576 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 10 milyar 924,4 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 716,0 milyon dolar seviyesinde açıklandı.