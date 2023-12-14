Yabancıdan TL varlıklara 6 yılın en güçlü girişi

İSTANBUL / EKONOMİ

Yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisi her hafta artarak devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasından net 562.36 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise net 891.43 milyon dolarlık alım yaptı. DİBS'e geçen haftaki net girişi haftalık olarak tarihi zirveye işaret ederken hisse senedi piyasasında da 2020 Kasım'dan bu yana görülen en güçlü alımlar yaşandı. Toplamda yabancı yatırımcıların TL varlıklarda net alımı 1 milyar 453,2 milyon dolar ile 21 Temmuz 2017 haftasından bu yana görülen en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

6 haftadır tahvilde net alım 1.3 milyar dolar

Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS’leri de dün itibariyle 300 baz puanın altına inerek Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Ancak bir süredir CDS’ler 350 baz puanın altında ve bu yabancı yatırımcının TL varlıklara ilgisini de güçlendiriyor. Ayrıca geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlediği 2 yıl ve 10 yıl vadeli tahvil ihalelerinde ekonomistler güçlü bir yabancı talebi gözlendiğini vurgulamıştı. Merkez Bankası’nın 8 Aralık haftasına ilişkin menkul kıymet istatistikleri de güçlü talebin rakamlarını ortaya koydu. Buna göre yabancı yatırımcılar 8 Aralık haftasında 891.43 milyon dolar tahvil alımı yaptı. Böylece 6 haftadır aralıksız DİBS'te net alıcı olan yabancının toplam girişi 1.3 milyar doları aştı.

Hisse ve DİBS’e 1.5 ayda 2.67 milyar dolar giriş

Hisse senedi piyasasında da geçen hafta yabancı yatırımcılar 562.36 milyon dolarlık net alımıyla son üç yılın en yüksek seviyesinde alım yaptı. Hisse senedi piyasasında da 6 haftadır net alıcı olan yabancı yatırımcıların hisseye 6 haftalık girişi 1.36 milyar dolara yükseldi. Hisse ve DİBTS'te 1.5 ayda net giriş 2.67 milyar dolara ulaştı.