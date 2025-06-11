Yabancının işlem hacmi düştü!

Borsa İstanbul, mayıs ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar geçen ay 22 milyar 699 milyon 957 bin 357 dolar tutarında alım yaparken, 22 milyar 348 milyon 178 bin 39dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece, mayıs ayında yabancıların net satım işlemleri 351 milyon 779 bin 318 dolar oldu.

2024 Haziran'dan bu yana en düşük hacim

Yabancıların toplam işlem hacmi 45 milyar 48 milyon 1354 bin 396 dolar olarak belirlendi. Bu, 2024 yılı haziran ayından sonra görülen en düşük işlem hacmi olarak belirlendi.

Yabancılar aynı ayda 122 milyon 305 bin 694 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 134 milyon 920 bin 430 dolar satım yaptılar.