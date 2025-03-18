Yeni arzların yüzde 60’ı halka arz fiyatının altında

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul endeksleri baharıx yaşıyor. Yılın ilk iki ayında yaşanan dalgalı seyir mart ayıyla birlikte yerini olumlu havaya bıraktı. Ancak tüm şirketler baharı aynı derecede yaşayamıyor. 6 Şubat’tan bu yana yeni halka arz izni vermeyen Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre bu yıl 12 halka arz tamamlandı ve borsada işlem görmeye başladı. Bu 12 yeni halka arz şirketinin 7’sinin hisse fiyatı halka arz fiyatının altında kaldı. Halka arz fiyatının çok üzerinde işlem gören iki şirket ise Tera Portföy Birinci Serbest Fonu’nda yer alanlar oldu.

SPK, 6 Şubat'tan bu yana halka arz izni vermiyor. Hisse senedi piyasasında marttan önce görülen dalgalı seyir de yeni halka arzlara ilgiyi azaltmıştı. SPK verilerine göre bu yıl 12 halka arz gerçekleştirildi. Halka arzlarla 28.55 milyar liralık bir sermaye sağlandı.

BİST100 martta yüzde 12,41 yükseldi

Likidite eksikliği halka arzlara ara verilmesine neden olurken mart ayıyla birlikte Borsa İstanbul’da hava tersine döndü. BİST100 endeksi 10 bin 840 puandan geçen haftayı geride bırakırken bu yıl 17 Mart saat 11 itibariyle yükselişi yüzde 10,44 sadece mart ayındaki yükselişi ise yüzde 12,41 oldu. Yine bankacılık endeksi de bu yıl yüzde 16,38 yükseldi mart ayındaki getirisi yüzde 11,79 olarak hesaplandı. Halka arz endeksi de bu yıl yüzde 12,05, mart ayında yüzde 9,87 yükseliş gerçekleştirdi. Bu bahar havasında yabancı yatırımcının hisseye martla birlikte yeniden giriş yapması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde savunma ortaklığı kapsamında yeni bir döneme girildiği umudu, AB’de ekonomik aktivitenin artacağı ile faiz indirim sürecinin fiyatlanmasının katkısı büyük. Piyasa uzmanları borsada pozitif ivmenin devam edeceği görüşünde. Merkez Bankası verileri de yabancının mart ayına 216 milyon dolarlık güçlü bir alımla girdiğini ortaya koydu.

12 şirketten 5’i halka arz fiyatını geçti

Pay piyasalarındaki pozitif hava halka arz hisselerinde o kadar hissedilmiyor. Zaten yatırımcının ilgisinin de azalması ilk talep toplama dönemlerinde de gözlenmişti. Borsadaki hareketleri de 12 halka arz hissesinden sadece 5’inin halka arz fiyatının üzerinde işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Yılın ilk halka arzı olan ve 14 Ocak’ta işlem görmeye başlayan Egeyapı GYO’nun halka arz fiyatı 15 lira idi 17 Mart günü saat 11 itibariyle fiyatı 15.99 lira oldu ve halka arz fiyatının 0.99 lira üzerinde işlem gördü. Gülermak ise 17 Ocak’ta başladığı borsa serüveninde 125 lira olan halka arz fiyatının 38.40 lira üzerinde 163.4 liradan işlem görmeye devam etti. Akfen İnşaat ise 23 Ocak’ta borsada işlem görmeye başladı, 39 liradan halka arz olan şirketin hisseleri 17 Mart saat 11 itibariyle 22.38 lira oldu ve halka arz fiyatının 16.32 lira gerisinde kaldı. Mopaş da 29 Ocak’ta işlem görmeye başladı, dün saat 11 itibariyle fiyatı 29.6 oldu. Bu Mopaş hisselerinin 35 lira olan halka arz fiyatının 5.40 lira altında olduğunu gösterdi.

Seranit Granit ise 4 Şubat’ta işlem görmeye başladı, 12 lira olan halka arz fiyatına karşın dün saat 11’de hisseler 1.67 lira altında 10.33 liradan işlem görüyordu. Birleşim Grup da 5 Şubat’ta başladı işlem görmeye ve 12.14 lira halka arz fiyatı bulunuyordu. Dün saat 11 itibariyle 12.11 lira ve halka arz fiyatının 0.03 lira altında.

Destek Finans Faktoring ve Vişne Madencilik 12 halka arz şirketi arasında hisse hareketleri en çok dikkati çeken iki şirket. Bu iki şirket işlem görmeye başladıkları 6 ve 11 Şubat’tan bu yana Tera Yatırım Birinci Serbest Fonu’nun yatırımını alıyor. Destek Finans Faktoring 46.98 lira olan halka arz fiyatının 97.02 lira üzerinde 144 liradan işlem görüyordu dün saat 11 itibariyle. Vişne Madencilik 11 Şubat’ta borsada işlem görmeye başladı. 37.44 lira olan halka arz fiyatının tam 113.76 lira üzerinde 151.2 liraya kadar yükseldi.

Bu iki olağanüstü hareket eden halka arz hisseleri dışında 13 Şubat’ta borsada işlem görmeye başlayan Enda Enerji 17.44 liralık halka arz fiyatının 2.67 lira altında 14.77 liraya gerilerken, Kalyon Güneş Teknolojileri ise 70.3 liralık halka arz fiyatının 1.30 lira altında 69 liradan işlem görüyor. Yılın son iki halka arzı Balsu Gıda 18 liralık halka arz fiyatının 0.32 lira altında yeni haftanın ilk işlem gününe girerken Bulls Girişim Sermayesi 12.18 liralık halka arz fiyatını 9.34 lira üzerinde 21.52 liraya çıktı.

■ Açığa satışların toplam hacimdeki ağırlığı yüzde 4,9’a geriledi

Borsada gözlenmeye başlayan olumlu hava halka arzların da yeniden başlayabileceğinin habercisi. SPK’da piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre onlarca şirket halka arz izni bekliyor. Yabancı girişi daha hareketlenirse likiditenin sağlanmasıyla birlikte halka arzlara ilginin artması öngörülüyor. Garanti BBVA Yatırım ekonomistleri yayımladıkları Glokal Barometre raporunda BİST100’de olumlu performansa şubat ayı enfl asyonun beklentinin altında gelmesi, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’ye olumlu etkileri, AB ile olumlu zeminde ilerleyen ilişkilerin yanı sıra “Euro” tarafındaki toparlanma ile ihracatçı şirketlerden toparlanmaya ekstra katkı, güçlü toparlanma etkisiyle kısa (short) pozisyonların kapatılması (Mart ayında açığa satışlar toplam hacim içinde ağırlığı yüzde 4,9’a geriledi), sınırlı oranda artan yabancı yatırımcı ilgisi etkili oldu. BİST adına genel pozitif görüşleri koruduklarını bekleyen ekonomistler raporda “Bununla birlikte “kısa vadeli” teknik görünümde aşırılaşma riskinin artıyor olması, son üç haftanın aksine hisse piyasası fiyatlamalarına daha temkinli yaklaşmamıza neden olmakta. Kısa vadeli göstergelerin BİST’te aşırı alım bölgeye girdiği teknik görünümde 298- 300$ (~TL10.900-11.000) yakın vade direnç olarak ön planda kalmasını bekleriz. Bu bölge altında 10.700 bölgesinin kırılması halinde 285-280$ (~TL10.450-10.250) bölgesine yönelik kısa vadeli düzeltme riski fiyatlanabilir” dedi.