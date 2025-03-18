Altının %57’lik yükselişini BIST 50’deki 9 hisse geçti

Son bir yılda gram altın yüzde 56,92 yükselirken, BIST 50’ye dahil 9 hisse bu çıkışın üzerinde performans sağladı. BIST 50 Endeksi’nin yükselişi ise yüzde 22,94’te kaldı. Aynı sürede dolar yüzde 14 ve euro yüzde 13,18 yükseldi.

BIST 50 Endeksi, borsanın likit ve piyasa değeri yüksek ilk 50 hissesinden oluşuyor. Bu Endekse dahil olan, zirve seviyesine yakın ve yüksek getiri sağlayan ilk dokuz hissenin son bir yıldaki performansı %64 ile %143 arasında değişti. Son bir yıl zirvesine yakın hisseler arasında yer alan THY’nin çıkışı ise %24’te kaldı. Zirve seviyelerine yakın ilk 10 hissenin son bir yıldaki ortalama yükselişi ise %67 oldu. Aynı endekste dipte olan 10 hissenin yıllık ortalama düşüşü de %25 oranında gerçekleşti.

Altının 2 katından fazla kazandırdı

Gram altın bir yılda yüzde 57 yükseldi. Aynı süre içinde Garanti Bankası %143,21 oranında bir yükseliş gerçekleştirdi. Hemen onun ardından gelen Tekfen Holding’in performansı ise %121 oldu. Üçüncü sırada yer alan Vakıfbank ise %111,63 yükseldi. Oyak Çimento, Akbank ve Gübre Fabrikaları, %81’in üzerinde kazandıran diğer hisseler oldu.

İlk 10’un ortalaması da yüksek

BIST 50’de yer alan 10 hisse ortalama yüzde 67,45 yükselirken altının çıkışını geride bıraktı. Borsada hisse bazında seçici hareketler kazandırıyor. Dipte kalan sanayi hisseleri yılın ikinci yarısından itibaren faizlerdeki düşüşün devamıyla birlikte toparlanma eğilimine girecek. BIST 50 içinde dipte kalan ilk üç şirket sırayla Zorlu Enerji, Vestel ve Hektaş oldu.

BIST 50 nasıl yükselecek?

BIST 50 Endeksinin yükselmesi, ağırlığı en yüksek hisselerin performansına bağlı. THY, Akbank, Bim, Aselsan, Tüpraş ve Turkcell, endeksin genel hareketinde belirleyici rol oynuyor. Bu hisselerde gözlenecek çıkışlar, endeksin yukarı yönlü hareketini güçlendirecektir.

ZEYNEP’E SOR

YURT İÇİ SATIŞ MI, YURT DIŞI SATIŞ MI?

Yurt içi satış; öngörülebilirlik, mevzuata hakimiyet, bilinirlik, güven. Sınırlı büyüme, dalgalanmalardan etkilenme, yüksek rekabet.

Yurt dışı satış; kur avantajı, büyüme fırsatı, çeşitlendirme imkanı, teşvikler. Kur riski, lojistik maliyeti, mevzuat riski, pazara giriş maliyeti.

Geçen yıl gelir ve faaliyet kârında artış sağladı. Parasal pozisyon kayıpları net kârı düşürdü

Tab Gıda geçen yıl kârını düşürdü. Bu sene için nasıl bir performans gösterir? / Yavuz Demir

Yavuz, bir şirketin kârı, operasyonel verimliliği, maliyet kontrolü ve satış performansı ile doğrudan ilişkilidir. Ancak şirketlerin kârlarındaki değişimin, dışsal faktörlerden ve piyasa koşullarından da etkilenebileceği göz ardı edilmemeli. Yüksek maliyetler, enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları gibi faktörler, söz konusu dış faktörler arasında yer alıyor. Tab Gıda’nın 2024 faaliyet döneminde net kârını ciddi şekilde düşürdüğü gözleniyor. Gelirdeki %11 artışa rağmen yıl sonunda kârını %46 geriletmesinde parasal pozisyon kayıplarının etkisi var. Şirketin gelir ve esas faaliyet kârındaki büyüme uzun vadede olumlu görülmeli.

Terminal Kadıköy’ün iskanı alındı. Açılış için çalışmalar sürüyor. Proje düzenli gelir sağlayacak

Akfen GMYO’nun Söğütlüçeşme Projesinin ne zaman devreye alınacağını öğrenebilir miyim? / Gültekin Ürkmez

Gültekin, firmaların projeleri, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için büyük önem taşır. Çünkü bu projeler, şirketin gelir akışını ve değerini doğrudan etkiler. Akfen GMYO’nun %100 bağlı ortaklığı Fıratcan İnşaat tarafından geliştirilen “Terminal Kadıköy” projesi, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu Yüksek Hızlı Tren Garı alanında yer alıyor. Projeye iskan alındı ve açılışa yönelik çalışmalar devam ediyor. Fıratcan tarafından, geliştirilmekte olan yeme-içme, kültürel tesis ve hizmet alanlarının işletilmesi Akfen Turizm’e devredilirken yıllık 9,6 milyon euro kira geliri elde edilecek. Tutar sürdürülebilir olması açısından önemli.

YATIRIM FONLARI

Katılım Emeklilik’in KEF Fonu, altına dayalı yatırımıyla bir yılda %54 kazandırdı

Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KEF), yatırımcılarına altın piyasasındaki dalgalanmalardan yüksek oranda faydalanma imkânı sağlıyor. Portföyünün en az %80’ini altın ve altına dayalı finansal enstrümanlara ayırarak, yatırımcılarına altın fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma fırsatı veriyor. 14,8 milyar TL büyüklüğe sahip olan KEF, son 1 yılda %53,76 yükseldi. Yatırımcı sayısı 531 bine çıkarken pazar payı %4,28 seviyesinde. Fonun stratejisi, altının küresel ekonomik belirsizlikler karşısındaki güvenli liman rolüne dayanıyor. Yılbaşından bu yana%16,51 yükselen KEF’in risk değeri 6 düzeyinde bulunuyor. Uzun vadeli yatırımcılar için istikrarlı bir seçenek olmakta. Özellikle altın fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğu dönemlerde KEF, alternatif bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Hedef Araç Kiralama, TLREF+%3 faizden tahvil ihraç etti

Hedef Araç Kiralama, nitelikli yatırımcılara 14.03.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 153.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%3 olarak belirlendi. 551 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 6 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 16.09.2026 olacak.

TLREF+%3 YILLIK FAİZ

14 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,16 seviyesinde bulunuyor. Hedef Araç’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %3 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSHDAK92616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EGE ENDÜSTRİ

ABD’li müşterisiyle anlaşmayı 2035’e kadar uzattı. İhracat gelirinin büyümesini destekleyecek

Ege Endüstri, ABD merkezli ticari araç üreticisi bir grup şirketiyle yürüttüğü uzun vadeli iş birliğini 2035 yılına kadar uzattığını duyurdu. 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek mevcut anlaşmanın süresi, 1 Ocak 2027 - 31 Aralık 2035 yıllarını kapsayacak şekilde yenilendi. Yeni döneme ilişkin imzalanan sözleşme, şirketin ihracat pazarındaki sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Anlaşmada belirli bir adet garantisi bulunmamakla birlikte, sözleşmeye eklenen baz adet senaryosunun yıllık satış ciroya olumlu katkı sağlaması öngörülüyor. Gelecekteki sipariş hacmi ise piyasa koşulları ve müşteri taleplerine bağlı olarak değişiklik gösterecek. Ege Endüstri’nin ABD gibi büyük bir pazarda iş birliğini sürdürmesi, ihracat gelirlerini desteklemesini sağlayacak.

YEO TEKNOLOJİ

Yılbaşından bu yana yeni işler almaya devam ediyor. Yeni işler yıllık gelirinin %31’i seviyesinde

Yeo Teknoloji, Romanya’daki iştiraki Yeo Technology aracılığıyla Türkiye’de 3.749.540 euro tutarında iş aldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, iki farklı sahada anahtar teslimi Lisanslı Güneş Enerji Santrali’nin (GES) kurulumu gerçekleştirilecek. Yeo Teknoloji, sözleşme kapsamında santralin mühendisliği, ekipman tedariki ve kurulumunu gerçekleştirecek. Diğer taraftan Yeo Teknoloji, Enerjisa Üretim ile de bir sözleşme imzaladı. Kurulması planlanan 46,2 MW kapasiteli Dampınar Rüzgar Enerji Santrali’nin elektrifikasyon ve otomasyon ile enerji iletim hattı işlerini yerine getirecek. İş için 6.900.000 dolar tutarında iki ayrı sözleşme imzalandı. Yeo, yılbaşından bu yana toplam 2,7 milyar TL’lik yeni işler aldığını duyurdu. Bedel yıllık gelirin %31’i seviyesinde.

FORD OTOSAN

Lisans anlaşmalarını yeniledi. Bunda Güney Amerika’daki fabrikanın kapanmasının etkisi var

Ford Otosan, Ford Motor Company ve Ford Global Technologies ile iki yeni anlaşma imzaladı. Anlaşmalar, 2011 yılında imzalanan iş birliği ve marka lisans anlaşmasının yerine geçecek. Yeni anlaşmalar, Ford Company’nin Brezilya’daki ağır ticari araç fabrikasının kapanmasının ardından güncellenmiş iş koşullarını yansıtmayı amaçlıyor. Yeni anlaşmalarla Ford Otosan, 15 metrik tonu aşan Ford markalı ağır kamyonların mevcut pazarlarda münhasır üretim ve dağıtım haklarını koruyacak ve gelecekte yeni pazarlarda da faaliyet gösterebilme hakkı olacak. Ayrıca şirket, Ford’dan ürün geliştirme ve üretim süreçlerine ilişkin fikri mülkiyet ve ticari marka lisanslarını almaya devam edecek. Karşılığında da lisans ücreti ödeyecek. Anlaşmalar 31 Aralık 2038 tarihine kadar geçerli olacak.