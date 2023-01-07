Borsada çelik sinirleri test etme zamanı!

BARIŞ ERKAYA

Borsa İstanbul’da 2023 içerisinde çok sert bir düzeltme beklendiği bir sır değil. Biz de uzmanların görüşleri üzerinden defalarca aktardık. Halen de birçok uzman zaten bunu dile getiriyor. Mesele ise bu düzeltmenin zamanlaması. 2023’ün ilk günlerinde beklenen bir düzeltme değildi bu. Ama seçime kadar geçecek olan sürede beklenen bir şeydi.

Peki o zaman ne değişti de BİST-100 endeksi bir günde yüzde 7’lere ulaşan düşüşle aynı seansta iki defa devre kesti?

Seçim hesapları değişti, fonlar harekete geeçti

Aslında değişen bir şey var. Tüm profesyonel kurumsal yatırımcılar 2023’teki hisse senedi stratejileri için bir takvim işletmeye başlamıştı. Bu hesapların tamamı da seçimlerin zamanında, yani 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacağı üzerine kuruluydu. Elbette erken seçim senaryoları yazılıp çiziliyordu. Fakat bu senaryoyu yatırım stratejisi içerisine yedirmek, hele hele Türkiye gibi bir hafta içerisinde “olacak” denilenin “olmayacağa” dönebildiği bir ülkede cesaret ister. Fakat bu erken seçim dedikoduları bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından duyulup da artık bir senaryo değil ciddi olasılık haline dönüşmeye başladığı anda gördük ki; piyasadaki güçlü fonların çoğu daha önce bu senaryoyu satın almamış. Bunu özellikle perşembe günü yatırım ve emeklilik fonlarının tavrında gördük. Hesapladıkları takvimden iki ay geriye gelebilecek bir seçim, Borsa İstanbul’da 2023 için kurulacak getiri stratejisini de mecburen değiştirdi. Yani 2022’yi dolar bazında yüzde 100’lere ulaşan bir borsa getirisiyle kapatan fonların yüzde 40-50 arası bir enflasyonun görülebileceği 2023’te benzer bir getiriye ulaşması için portföyün maliyet noktasını biraz geriye çekmesi beklenmeyen bir şey değildi.

Bazı hisseler endeksin 4 bin seviyelerine indi

Endeksin yüzde 5’lik veya yüzde 7’lik getirileri kimseyi yanıltmasın. Bugün BİST-100 endeksi görebileceğiniz en halüsinatif göstergelerden biri. Aynı endeksin içerisinde yer alan çok güçlü beklentilere sahip hisse senetleri aslında yüzde 20-30’lara varan değer kayıpları yaşamış durumda. Yani endeksin neredeyse 4 bin puanda olduğu dönemdeki değerlerine geri dönmüş durumda. Hisse bazlı sert realizasyonlar çoktan başladı. Fakat yine gözden kaçmaması gereken bir nokta var. Bu fonların satışlarını genellikle yabancı yatırımcılarla işlem yapan aracı kurumlardan gelen alımlar karşıladı. Yani Türkiye’deki seçim senaryolarını alacak, risk seven yabancı yatırımcılar, eğer piyasaya dönecekse onlar açısından da artık takvim çok daha dar.

Kritik sınav başlıyor

Borsanın geldiği bu noktadan itibaren yatırımcılar için çok kritik bir sınav başlıyor. Çelik gibi sinirler, seans içinde gerçekleşebilecek yukarı ve aşağı yönlü aldatıcı hareketlere karşı dirayetli durma, uzun vadeli yatırım denilen şeyi artık net bir şekilde kabul etme, günlük al-satlarla, hele ki kaldıraçlı veya kredili işlemlerle borsada kısa yoldan para kazanma hayalinden hızla uzaklaşma dönemi. Borsadaki realizasyonun uzun vadeli yatırımcılara kolay kolay bulamayacakları türden bir alım fırsatı vermesi de bu işin en güzel tarafı. Seçim anketlerinin yavaş yavaş açıklanmaya başlamasıyla artık anketlerden bile etkilenebilecek bir piyasaya doğru gidiyoruz. Uzmanlara göre bu dönem ancak ve ancak sakin kalarak, özellikle sosyal medya tüyolarından uzak durarak veya bunları yapmayı başaramayacak olanın ise parayı profesyonel fon yöneticilerine emanet ederek en karlı şekilde atlatılabilir.