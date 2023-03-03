Borsada 'siyasi' dalgalanma!

İSTANBUL / EKONOMİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Akşeker, "Altılı Masa milletimizin kararlarını kararlarına yansıtma özelliğini kaybetmiştir. Milletimize verdiğimiz kararın arkasındayız. 85 milyonun geleceğini tehlikeye atmayacağız" sözleriyle Altılı Masa'ya karşı çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, açıklamalarına şöyle devam etti: Yavaş ve İmamoğlu’na çağırıda bulunmak istiyorum. Siz millet iradesiyle seçildiniz, tüm iftiralardan alnınızın akıya çıktınız, engellere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi iyi yaptınız. Milleti yalnız bırakmadınız, millet gayretlerinizi gördü. Millet samimiyetinizi anladı. Bugün de kritik kırılma eşiğinde sizi göreve çağırıyorum.

Akşener'in açıklamaları sonrası Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşti ve ilk tepki olarak Borsa İstanbul 100 endeksi'nde kayıp yüzde 3'ü aştı. Endeks sonrasında toplarlanma çabasıyla ilerlerken, saat 16:52 itibarıyla yüzde 1,73 oranında düşüşle 5 bin 173 puan seviyesinde hareket ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi, gün içerisinde 5 bin 54 puana kadar gerilerken, en yüksek 5 bin 298 gördü.

Bazı analistler, borsayı desteklemek amacıyla varlık fonunun 3 milyar TL'lik alım yaptığını paylaştı.

Bankacılık endeksi, aynı dakikalarda yüzde 1,88 oranında düşüşle 4 bin 362 puanda, holding endeksi ise yüzde 2,20 oranında kayıpla 4 bin 717 puanda hareket etti.

Borsa İstanbul 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 16,70 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 5 bin 244 puana gerilemişti.

Bu seviyeler önemli olacak

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 340 ve 5 bin 450 seviyelerinin direnç, 5 bin 100 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.