Altılı Masa dağıldı mı? Akşener İmamoğlu ve Yavaş'ı göreve çağırdı

Ankara kulisleri bu sorunun cevabını konuşuyor. Millet İttifakı'nın adayı kim? Dünkü toplantı sonrası liderler, adaylık için nihai kararı 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantıya bırakmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplandı.

Merakla beklenen toplantı dün gece 03.30'da bitti ve millet ittifakı adayının ismi açıklanmadı ancak toplantı sonrası yapılan açıklamada liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve 6 Mart Pazartesi günü tekrar biraraya gelecekleri belirtildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından “Ortak bir anlayışla mutabakata vardığımız değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum” ifadesini paylaştı.

Gözler Meral Akşener'in üzerindeydi

Tüm gözler Saadet Partisi'nden ayrılan Meral Akşener'in üzerindeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı bilinen Akşener, kurmaylarıyla birlikte toplantıdan ayrıldı. Akşener'in parti yöneticilerinden Ümit Dikbayır'ın "Millet beşten büyüktür" sözleri dikkat çekiciydi.

Akşener dün gece partisinin genel merkezinde sloganlar ile karşılandı. İyi Parti Lideri, bugün için kurmaylarıyla toplantı kararı aldı. Toplantı İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı 1.5 saat sürdü. Toplantıdan sonra Akyener'in yapacağı açıklama merak konusu oldu.

Akşener partisinin Genel Merkezinde açıklama yaptı

Akşener'in konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Geldiğimiz roktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ben ve arkadaşlarım ucube rejime karşı bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz.



Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk diyicisi olmayacaktır.

Nasıl 2015’te milletin canına kıyanların karşısında durduk, bugün de duruyoruz. Nasıl 2018’de milletimizi iki yumruk arasına alanların karşısında durduk bugün de aynı yer de duruyoruz. Nasıl 2020’de milletin tercihlerini hiçe sayanların karşısında durduk, bugün de ayın yerde dimdik duruyoruz.

2023 yılında milletimiz Cumhuriyetimizin yıpratılan değerleri için, demokrasimiz için, hürriyetimiz için mücadele verriken ‘ceketimi assam seçilirim’ diyenlerin karşısındayız.

Milletin taleplerini hiçe sayan değil, gerçekleştiren olacağımıza söz verdik. Bu bizim kurtuluş felsefemizdir. Bu bizim temel ilkemizdir. Bugün kirli pazarlıkları reddederek geldik.

Dün gerçekleşen toplantıda ortak cumhurbaşkanının adayın kim olacağını tartıştık. Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ismini beyan ettik. Ancak önerimiz kabul görmedi.

Şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti’yi bunun için kurmadık. Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür.

Bu masa artık ortak akıl platformu olmaktan çıktı. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini tehlikeye atmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını göz göre göre hiç etmeyeceğiz.

Ülkemizi sadece kriz üreten ucube sisteme teslim etmeyeceğiz.

Yavaş ve İmamoğlu’na çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Tüm iftiralardan alnızın akıyla çıktınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Sizi göreve çağırıyorum.

Vatanın bütünlüğü bağımsızlığı tehlike altındayken, devletimizin itibarı her gün yok edilirken Saray hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmezken size bir vazife verilmiştir. Bu vazife millet iradesini tekrar hakim kılma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilemez vazifedir.

Çünkü bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da figüranlık yapacağız. Ya tarih olacağız ya tarih yapacağız."

Liderler dünkü toplantının ardından sosyal medyadan şu paylaşımları yaptı:

Gültekin Uysal: “Aziz memleketimizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı, ‘devlet’ olma bilinci ve kazanmak inancı ile ortak bir iradeye sahibiz. Ev sahipliği dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na ve bu kararlılığı, bilinci, inancı paylaşan sayın genel başkanlara teşekkür ediyorum.”

Ahmet Davutoğlu: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık. Bu süreci ilk günden bugüne büyük bir gayretle yürüten, başta ev sahibimiz Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.”

Ali Babacan: “Ülkemiz için hayırlı olsun. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.”

Kulislerde Meral Akşener'in masaya gelen ismi partisinin karar merkeziyle istişare etmek istediği konuşuluyor. Akşener GİK toplantısını bu nedenle yaptı.