Ortak aday ve geçiş sürecinde ortak anlayışa varıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Millet İttifakının Saadet Partisi’nin ev sahipliğinden gerçekleştirilen 12’nci toplantısı sonrasında yapılan açıklamada cumhurbaşkanı adayı konusunda ‘ortak bir anlayışa’' ulaşıldığı belirtilerek, nihai karar için 6 Mart Pazartesi günü yeniden toplanacağı açıklandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Beş buçuk saat süren toplantının ardından liderlerin imzasını taşıyan ortak açıklama şöyle:

“Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.”

Saadet Partisi, 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantının, saat 14.00’te başlayacağı bildirildi. Yapılan toplantıda masaya tek isim olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun adı geldi. Kılıçdaroğlu’nun isminin SP Genel Başkanı Karamollaoğlu tarafından masaya getirildiği öğrenildi.

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Toplantının ardından genel merkezlere geçen liderler parti kurmaylarıyla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK’yı topladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti kurmalarını toplarken, yarın il başkanlarını, pazar günü ise Genel İdare Kurulu’nu (GİK ) toplayacak. Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi masaya gelen Kılıçdaroğlu’nu yetkili kurullarıyla değerlendirecek.