  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 10 Temmuz 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 10 Temmuz 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.504,97 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.136,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.264,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.409,21 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.478,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 41.121,90 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.369,12 dolar

Raflarda fiyatlar fırladı: Aşırı sıcak tarlaları vurdu, ürünler köklerinden yandıRaflarda fiyatlar fırladı: Aşırı sıcak tarlaları vurdu, ürünler köklerinden yandıEkonomi

 

Hazır giyimde kriz kapıda mı? 280-300 bin kişi işsiz kalabilir...Hazır giyimde kriz kapıda mı? 280-300 bin kişi işsiz kalabilir...Ekonomi

 

10 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...10 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi

 

Bölge bölge hava durumu tahminleri: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacakBölge bölge hava durumu tahminleri: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacakGündem

 

Altın fiyatlarının 2 kritik gündemi!

Altın Haberleri

Altın fiyatlarının 2 kritik gündemi!
Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında son durum

Finans Haberleri

Dolar fiyatlarında son durum
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın yatırım finans