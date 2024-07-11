  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (11 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (11 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 11 Temmuz 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (11 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 11 Temmuz 2024 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.517,46 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.154,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.299,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.490,21 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.548,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 41.351,98 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.379,43 dolar

Oteller boş kaldı, işletmeler indirime gitti: Müşteriler fiyat farkını isteyebilirOteller boş kaldı, işletmeler indirime gitti: Müşteriler fiyat farkını isteyebilirEkonomi

 

Serpme kahvaltı fiyatları uçuşa geçti: En ucuzu 500 TL...Serpme kahvaltı fiyatları uçuşa geçti: En ucuzu 500 TL...Ekonomi

 

Tatil bölgelerinde mekanlar boş kaldı, dublör müşteri dönemi başladıTatil bölgelerinde mekanlar boş kaldı, dublör müşteri dönemi başladıEkonomi

 

11 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...11 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi

 

Altın fiyatlarında yön yarın belli olacak

Altın Haberleri

Altın fiyatlarında yön yarın belli olacak
Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)
Euro tarihi zirvede! Dolar 33 TL'yi aştı

Finans Haberleri

Euro tarihi zirvede! Dolar 33 TL'yi aştı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın yatırım finans