Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)

Ons altın fiyatları, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sonrasında tarihi zirveye yükselmesinin ardından bugünkü işlemlerde primli seyrediyor. Bugünkü işlemlerde 2578 dolara kadar yükselen ons altın, saat 10.06 itibarıyla yüzde 0,74 artışla 2577 dolarda bulundu.

Sarı maden, dün Fed sonrası tarihi zirvesini 2600 dolara taşırken; sonrasında 2546 dolara kadar gerilemişti.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Dün, Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına getirdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek, 50 baz puanlık faiz indirimi kararının, politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine olan artan güveni yansıttığını ifade etti.

ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ve son iki yılda hedeflere doğru önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Powell, iş gücü piyasasının eski "aşırı ısınmış" haline kıyasla "soğuduğunu" ve enflasyonunun önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

Öte yandan, Fed'in projeksiyonlarında yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirebileceği öngörülse de para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık indirim yapılacağı tahmin ediliyor.

Gram altın zirve seviyelere yakın

Altının gram fiyatı, dün ons altındaki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 2847 liraya taşırken; şu dakikalarda yüzde 0,60 değer kazancıyla 2.821 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 660 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 570 liradan satılıyor.