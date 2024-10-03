  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 3 Ekim 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 3 Ekim 2024 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.923,57 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.049,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.092,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.052,52 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.114,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.285,08 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.655,22 dolar

Emekliler dikkat! Bankaların promosyon rakamları güncellendi: En yüksek tutar ne kadar oldu?Emekliler dikkat! Bankaların promosyon rakamları güncellendi: En yüksek tutar ne kadar oldu?Ekonomi
3 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...3 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak...Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak...Gündem
Yargı paketinde sona gelindi: İyi hal indirimi kalkacak mı?Yargı paketinde sona gelindi: İyi hal indirimi kalkacak mı?Gündem

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Piyasa profesyonelleri hisse senedine dönüyor
Piyasa profesyonelleri hisse senedine dönüyor
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Savaş kapıya dayandı: Türkiye piyasaları sarsıldı!
Savaş kapıya dayandı: Türkiye piyasaları sarsıldı!
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında son durum
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altında Orta Doğu’daki gerginlik sonrası son durum
Altında Orta Doğu’daki gerginlik sonrası son durum

Altın Haberleri

Altında Orta Doğu’daki gerginlik sonrası son durum
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında son durum

Finans Haberleri

Dolar fiyatlarında son durum
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın yatırım finans