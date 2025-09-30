Convera: İngiliz sterlini baskı altında kalabilir

  1. Ekonomim
Convera stratejisti George Vessey, İşçi Partisi yıllık konferansında daha genişlemeci bir maliye politikasına geçiş sinyali verilir ise, İngiliz sterlini baskı altında kalabileceğini ve devlet tahvili getirileri yükselebilir uyarısında bulundu.

Vessey, bir notta, bu tür adımların gelecekteki borçlanma endişelerini artıracağını ve İngiltere'nin maliye görünümüyle ilgili piyasa tedirginliğini derinleştireceğini söyledi. "Olumsuz manşetler, devlet tahvillerinde ve sterlinde satış dalgasına neden olabilir" dedi.

Yatırımcılar, hükümetin ekonomik yönelimine ilişkin yeni ipuçları verebilecek Başbakan Keir Starmer'ın TSİ 16:00'da yapacağı konuşmayı yakından takip ediyor. Konuşma öncesinde, ABD hükümetinin kapanma olasılığı konusundaki belirsizlik nedeniyle sterlin, zayıflayan dolar karşısında %0,2 artışla 1,3445 dolara yükseldi. Ancak sterlin, %0,1 artışla 0,8733 pounda yükselen euro karşısında değer kaybetti.

Piyasalar maliye politikası konusunda yeni sinyaller beklerken, temkinli havayı yansıtan 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi %4,698'de sabit kaldı.

