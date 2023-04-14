Dolar endeksi 1 yılın dibinde! Euro tırmanışta!

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların sonuçları yavaş yavaş görülmeye başlandı. Bu durum da, dolara dünyada güç kaybettirirken, diğer para birimlerini dolar karşısında destekliyor.

Fed'in mayıs toplantısında, 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsü piyasalarda fiyatlanıyor.

Euro/dolar paritesi 1 yılın zirvesinde

Doların dünyada güç kaybetmesiyle, Euro dolar karşısında 1 yılın zirvesine ulaştı. Euro, ABD doları karşısında 1,10755 ile Nisan 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1066 seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar endeksi, 100,80 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 1 yılın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,16 oranında düşüşle 100,85 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 100 destek, 102 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,40 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,35 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 19,2980 TL seviyesini, en yüksek ise 19,3830 TL seviyesini gördü. Kur saat 09:52 itibarıyla yüzde 0,20 yükselişle 19,3877 TL seviyesinde hareket etti.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,81 seviyesinde bulunuyor.

Euro’da primli seyir

Euro fiyatlarında da yükseliş sürüyor. Euro dün 21,6142 TL’ye kadar yükselirken; bugünkü işlemlerde en yüksek 21,4741 TL’yi gördü. Euro, şu dakikalarda 21,4286 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,3129 TL seviyesinde işlem görüyor.

Euro/dolar psikolojik eşiğin üzerinde

İntegral Yatırım

EURUSD paritesi güne 1.107 seviyesinden başladı. Paritede yaşanan yükselişle beraber EURUSD 2022 yılı Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Paritedeki yükselişte ABD ÜFE verisinin beklentilerin yıllık %2.7 ile beklenti olan %3 seviyesinin altında kalması önemli rol oynadı. Üretici fiyatlarında yaşanan yavaşlama ile birlikte haftalık istihdam verisinin de beklentilerden zayıf gelmesi dolar endeksinde geri çekilmeye sebep olurken, paritede yukarı yönlü itici güç oldu. Gün içerisinde ABD Çekirdek Perakende Satışlar, ABD Sanayi Üretimi ve ABD Kapasite Kullanım oranları açıklanacak. Gün içerisinde Euro bölgesinden önemli bir veri akışı beklenmiyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde yukarı yönlü ivme devam ediyor. Parite psikolojik eşik olan 1.10 seviyesinin üzerinde yaptığı kapanış ile kritik seviyenin üzerinde tutunmayı başardı. Aşağı yönlü baskıların artması halinde 1.10 seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise kademeli olarak 1.113 ve 1.118 seviyesi seyredilebilir.

Destekler:1.085/1.097/1.10

Dirençler: 1.125/1.118/1.113

Dolar endeksi kritik seviyelerde

A1 Capital

Düşüşlerin etkisini sürdürdüğü dolar endeksinde önemli destek seviyelerine gelindiğini görüyoruz.

100.10 desteğinin üzerinde olduğu sürece gün içi tepki hareketlerinin yaşanabileceği dolar endeksinde 100.10 desteğinin kırılması sonrasında satış baskısı tekrar derinleşebilir.

Teknik göstergelerinde aşırı satım seviyelerinde olması tepki hareketi olasılığını artırıyor. 99.40 ve 97.45 seviyeleri ise alt destekler olarak takip edilebilir.