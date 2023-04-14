Küresel piyasalarda risk iştahı yükseldi

Merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların sonuçları yavaş yavaş da olsa görülmeye başladı. ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verileri yatırımcıları nispeten rahatlatırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda da 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsü güçlendi.

Dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yükseliş hızı yüzde 2,7'ye inerek beklentilerin oldukça altında kaldı.

Öte yandan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Nisan ile biten haftada 239 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD ekonomisi yumuşak iniş yapabilir

Analistler, Fed'in geçen yıldan bu yana devam eden politika adımları sonrası enflasyondaki düşüşle birlikte iş gücü piyasalarındaki zayıflama sinyallerinin bankanın elini rahatlattığını kaydederek, ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentisinin de öne çıktığını ifade etti.

Ülkede bugün açıklanacak verilerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini aktaran analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin sinyaller ve enflasyon beklentilerindeki seyrin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerle dolar dünya genelinde diğer para birimleri karşısında gerilerken, dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak 100,8'le yaklaşık son 1 yılın en düşük seviyesine indi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı kısa vadeli dış borç stoku

15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar, kapasite kullanım oranı, sanayi üretimi

17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi güven endeksi