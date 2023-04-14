ABD'li dev bankalar için kritik süreç başladı: BofA'dan 'olumsuz' senaryo

Dünyanın en büyük bankalarından olan Bank of America (BofA) stratejistlerine göre, ABD'de S&P 500 şirketleri için bugün başlayacak 2023 ilk çeyrek mali sonuç açıklama dönemi kötüleşen karların ve zayıflayan beklentilerin çirkin bir sezonu olacak. Stratejistler, 2023'in geri kalanında durumun daha kötü olabileceğini de ifade ediyorlar.

BofA stratejistleri, ilk çeyrek mali sonuçlarının ardından S&P 500 şirketlerinin 2023'ün tamamına yönelik kar tahminlerinin aşağı çekilmesini bekliyor.

Piyasada genel beklentinin S&P 500 şirketlerinin hisse başına karlarının 2023 ilk çeyrekte yüzde 6 düştüğü yönünde olduğunu belirten BofA stratejistleri, yayınladıkları yatırımcı notunda ekonominin resesyona girdiği dönemlerde kar tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların hızlandığını hatırlattılar.

S&P 500 şirketlerinin 2023 yılı ortalama hisse başına karları için piyasa beklentisi Haziran'dan bu yana yüzde 13 düşüşle 220 dolar oldu. Ancak BofA'nın 2023 için beklentisi 200 doların altında.