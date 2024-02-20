Dolar fiyatları bugün ne kadar? 20 Şubat güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,8736 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,8788 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,9070 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,21 yükselişle 30,9054 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,9250 TL'ye kadar tırmanırken; 15 Şubat'ta sığ piyasada rekor seviyesini 31,1615 TL'ye çıkarmıştı.

Euro/TL'de tarihi rekor

Euro fiyatları sığ piyasada 33,7000 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,68 yükselişle 33,5093 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 39,1553 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,39 oranında yükselişle 103,86 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0830 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,95 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 43,24 seviyesinde bulunuyor.