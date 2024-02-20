Gram altın ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Şubat güncel altın fiyatları

Ons altın fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki kazanımlara rağmen yatay seyrederken, piyasalar faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın yayımlayacağı toplantı tutanaklarını takip edecek.

2015 - 2031 dolar aralığında işlem gören ons altın, saat 17.47 itibarıyla yüzde 0,43 yükselişle 2026 dolardan işlem gördü. Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2040 ve 2060 dolar seviyeleri direnç, 2010 ve 2000 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağı endişelerinin sıcaklığını koruduğunu belirterek, Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin altının fiyatını desteklediğini bildirdi.

Gram altın primli

Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle primli seyreden gram altın fiyatı, tarihi zirvesini 2018 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,50 artışla 2013 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.

Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 1 liradan tamamlamıştı.