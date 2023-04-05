Dolar kurunda yön yukarı

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,23 TL’de hareket ederken; yeni güne 19,24 TL’de başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 19,2010 TL seviyesini, en yüksek ise 19,2670 TL seviyesini görürken; kur saat 12:54 itibarıyla 19,2520 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,2355 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,2103 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,1703 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında yükselişle 101,67 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0952 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,20 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,66 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de artan resesyon endişelerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarını sonlandırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğine dikkati çekerek, bu durumun dolar karşısında diğer para birimlerini desteklediğini söyledi.