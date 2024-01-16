Dolar ve Euro'da son durum: Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ocak döviz kuru fiyatları)
Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 16 Ocak 2023 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,0911 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,1028 TL seviyesinden başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda en yüksek 30,3207 TL'yi görürken; saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 30,0998 TL'de hareket etti.
Euro'da yeni zirve
Euro fiyatları, sığ piyasada tarihi zirvesini 33,4450 TL'ye çekerken; şu dakikalarda yüzde 0,19 kayıpla 32,8991 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 38,2018 TL'de işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,52 oranında yükselişle 102,91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de, şu sıralarda 1,0919 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,21 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,18 seviyesinde bulunuyor.