Dolar ve Euro'da son durum: Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ocak döviz kuru fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,0911 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,1028 TL seviyesinden başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda en yüksek 30,3207 TL'yi görürken; saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 30,0998 TL'de hareket etti.

Euro'da yeni zirve

Euro fiyatları, sığ piyasada tarihi zirvesini 33,4450 TL'ye çekerken; şu dakikalarda yüzde 0,19 kayıpla 32,8991 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 38,2018 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,52 oranında yükselişle 102,91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de, şu sıralarda 1,0919 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,21 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,18 seviyesinde bulunuyor.