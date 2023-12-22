Dolar ve Euro'da tüm zamanların zirvesi: 22 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyesini 29,4350 TL'ye taşırken; piyasaların açık olduğu saatte 29,1816 TL'ye kadar çıktı ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,07 kazançla 29,1712 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,1579 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,1739 TL'den başladı.

Euro'da da rekor var

Euro fiyatları da sığ piyasada 32,3810 TL'ye kadar çıkarken, böylelikle yeni zirvesine ulaştı. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,12 kayıpla 32,13 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 37,0222 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle 102 seviyesinin altını görürken; şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında yükselişle 101,85 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0998 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,38 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 37,23 seviyesinde bulunuyor.