Euro, dolar karşısında 4 ayın en yükseğine çıktı

Euro, Fed'in faiz oranlarının önümüzdeki aylarda düşürebileceğine dair artan beklentilerle satış baskısı altına giren ABD doları karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Euro %0,22 kadar değer kazanarak 1,10298 dolar ile 10 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralarda ise 1,10242'den işlem görüyor.

Euro bu ay dolar karşısında %1,2 değer kazanırken, kazanımların büyük bir kısmı Fed'in geçen hafta faiz oranlarında indirime gideceği tahmininde bulunmasının ardından geldi.

Saxo analistleri, son açıklanan ekonomik verilerin 2024 yılında ABD'nin faiz indirimine gideceğine dair piyasa beklentilerini güçlendirmesiyle doların değer kaybettiğini savundular.

Perşembe günü açıklanan ABD GSYH verileri, ekonominin üçüncü çeyrekte yıllık %4,9 oranında büyüdüğünü ve WSJ anketine katılan ekonomistlerin %5,1'lik konsensüs tahmininin altında kaldığını gösterdi.

Saxo, yatırımcıların TSİ 16.30'da açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları verisine odaklandığını, çünkü bu verinin "Tatil sezonu başlamadan önce döviz piyasasını potansiyel olarak hareketlendirebilecek son önemli bilgi" olduğunu söyledi.