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Avrupa’nın dev bankası TL’de alım önerdi

Societe Generale’den yatırımcılarına TL alın tavsiyesi geldi. Dolar/TL'de kısa pozisyon öneren kurum, TCMB’nin 2025 Şubat’a dek faiz indirimi yapmayacağını öngörüyor.

Haber Merkezi
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Avrupa’nın dev bankası TL’de alım önerdi
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Fransa’nın en eski bankalarından olan Societe Generale (SocGen), TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı Enflasyon Raporu sunumunda enflasyon beklentilerinde yükselişe gitmesi sonrası, yatırımcılarına TL almalarını tavsiyesi verdi.

SocGen raporunda, dolar/TL'de kısa pozisyon yani TL'de alım, dolarda satış anlamına gelen tavsiyede, alım için 34,36 lira seviyesi ve vade olarak 3 ay önerildi.

Kurum, pozisyonun yüzde 8 oranında toplam getiri sağlamasını beklediğini dile getirirken, alım pozisyon açanlar için de zarar-kes (stop loss) seviyesi 35,05 TL'de oldu.

Raporda, TCMB'nin 2025 Şubat ayına kadar faiz indirimi yapmayacağı öngörülürken, “Rezervlerin seviyesi, yabancıların Türk hisse senedi ve devlet tahvili varlıklarını bile aşıyor” denildi.

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