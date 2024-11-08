Avrupa’nın dev bankası TL’de alım önerdi
Societe Generale’den yatırımcılarına TL alın tavsiyesi geldi. Dolar/TL'de kısa pozisyon öneren kurum, TCMB’nin 2025 Şubat’a dek faiz indirimi yapmayacağını öngörüyor.
Fransa’nın en eski bankalarından olan Societe Generale (SocGen), TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı Enflasyon Raporu sunumunda enflasyon beklentilerinde yükselişe gitmesi sonrası, yatırımcılarına TL almalarını tavsiyesi verdi.
SocGen raporunda, dolar/TL'de kısa pozisyon yani TL'de alım, dolarda satış anlamına gelen tavsiyede, alım için 34,36 lira seviyesi ve vade olarak 3 ay önerildi.
Kurum, pozisyonun yüzde 8 oranında toplam getiri sağlamasını beklediğini dile getirirken, alım pozisyon açanlar için de zarar-kes (stop loss) seviyesi 35,05 TL'de oldu.
Raporda, TCMB'nin 2025 Şubat ayına kadar faiz indirimi yapmayacağı öngörülürken, “Rezervlerin seviyesi, yabancıların Türk hisse senedi ve devlet tahvili varlıklarını bile aşıyor” denildi.