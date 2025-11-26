Deutsche Bank, 2026 dolar beklentisini açıkladı

Dünya devlerinden Deutsche Bank, ABD dolarının 2026 sonuna kadar ticaret ağırlıklı bazda yaklaşık yüzde 6 değer kaybedeceğini öngördü.

Bankanın döviz stratejistleri tarafından hazırlanan yeni rapora göre, "Trump şoku" olarak nitelendirilen dönemin etkisi sona ermiş olsa da doların zayıflamasına işaret eden temel dinamikler varlığını sürdürüyor.

Değerlemelerde, ABD'nin dış denge görünümünün ve para politikası döngülerinin, dolar için hâlâ belirgin bir düşüş eğilimine işaret ettiği belirtildi.

Euro/dolarda yükseliş görünümü

Deutsche Bank, özellikle ABD’nin giderek genişleyen cari işlemler açığını doların değer kaybını destekleyen kritik bir gösterge olarak ön plana çıkarıyor.

Bununla birlikte, rapor, söz konusu zayıflamanın 2025 için daha önce tahmin edilenden daha yavaş gerçekleşeceğini belirtiyor.

Avrupa cephesinde ise banka, Euro/Dolar paritesinin 2026 sonunda 1,25 seviyesine ulaşmasını bekliyor. Bu beklentide küresel büyümenin pozitife dönmesi, Avrupa ekonomilerinin döngüsel toparlanması ve bölgenin güçlü dış finansal pozisyonu etkili oluyor.