Dolar kurunda yükseliş sürüyor

Dolar kuru, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,66 TL'ye kadar yükselirken, dolar endeksindeki gerilemeye rağmen kur tarafında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen 'güvercin' açıklamalarla 106 seviyesinin altını görerek, 10 ayın zirvesinden geriledi.

Dolar, saat 10.58 itibarıyla yüzde 0,44 primle 27,43 TL'de işlem görüyor. Dolar endeksi ise, aynı dakikalarda yüzde 0,47 kayıpla 105,73 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 27,41 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 27,46 TL seviyesinden başlamıştı.

Euro kuru da sığ piyasada 29,30 TL'ye kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,30 artışla 29,12 TL seviyesinde bulunuyor. Dün 1,05 seviyesinin altını test eden Euro/dolar paritesi, şu sıralarda 1,0602 seviyelerinde hareket ediyor.

İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,58 TL seviyesinde işlem görüyor.