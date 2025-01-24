Dolardaki yükseliş ikna etmiyor: Satmak için bekliyorlar

Morgan Stanley'e göre, rezerv para birimini satmak isteyen işlemciler, doların piyasalar üzerindeki hakimiyeti artarken bile düşünülenden çok daha yaygın.

Bloomberg News haberine göre, David Adams'ın da aralarında bulunduğu stratejistler yayınladıkları bir raporda, "Dolar boğaları çok sayıda ve belki de en yüksek sesle görüşlerini ifade ederken, bunun yerine dolar satmak isteyen daha 'sessiz' bir yatırımcı çoğunluğu var gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptılar.

Yatırımcıların birçoğunun açığa satış yapmak için bir işaret beklediklerini önü süren Morgan Stanley, "Mart ayına kadar enflasyon verileri Federal Rezerv'in faiz indirimi şansını artırabilirken, Kongre'nin uzun mali müzakereleri dolar boğalarını hayal kırıklığına uğratabilir" dedi.

Rapora göre, stratejistler ticaret politikasında daha ılımlı bir sonuç bekliyor ve bu da dolar üzerinde baskı yaratabilir.

Hedge fonları da dahil olmak üzere yatırımcılar, Başkan Donald Trump'ın politikalarının rakip para birimlerini vuracağı, fiyat baskılarını körükleyeceği ve ABD faiz oranlarını yüksek tutacağı görüşüyle dolarda yükseliş pozisyonlarına yığıldı. Bu durum, doların tersine dönmesi halinde piyasada büyük dalgalanmalar yaşanması riskini artırıyor.

Ancak ABD para birimini satmak, son aylarda günde 7,5 trilyon dolarlık döviz piyasasında sürekli olarak acı verici bir işlem olduğunu kanıtladı. Dolar, geçtiğimiz çeyrekte neredeyse tüm önemli para birimleri karşısında yükseldi. Yuan, Meksika pesosu ve Kanada doları gibi ABD gümrük vergilerinin artırılması riskiyle sarsılan para birimleri karşısında güçlendi.