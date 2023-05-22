Dolar/TL, bankalararası piyasada ilk kez 20 TL’yi gördü

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 19,81 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftada Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 20,1810 TL seviyesine kadar yükseldi. Kur, böylelikle rekor seviyeye ulaşırken, gün içerisinde en düşük 19,7580 TL'yi gördü. Dolar/TL, saat 10:17 itibarıyla yüzde 0,06 yükselişle 19,8212 TL seviyesinde hareket etti. Serbest piyasada ise dolar, aynı dakikalarda 20,6000 TL’de alıcı buluyor.

Euro fiyatları da tarihinde ilk defa 22,7551 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,11 oranında yükselişle 21,4433 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, şu sıralarda 24,6575 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında yükselişle 103,23 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0804 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,97 seviyesinde bulunuyor.

DolarTL ılımlı pozitif

İntegral Yatırım

Küresel tarafta borç limiti krizi devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamada, borç limiti müzakerelerinde Cumhuriyetçilerin yaptığı son tekliflerin çoğunun "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Borç limiti konusunda bir anlaşmaya varmak için vergi ayarlamalarıyla birlikte harcamaları kısmaya istekli olacağını belirten Biden, dönüş yolunda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile konuşacağını bildirdi. İç tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans düzenlemesi kararını iptal ederek kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı (KMH) kredilerinde sınırlama uygulanmayacağını duyurdu.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.90 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 20,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19,75 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.75 \ 19.50 \ 19.00

Dirençler: 19.90 \ 20.00 \ 20.10

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40

Dirençler: 21.60 \ 21.85 \ 22.00

Kısa vadede 19,00 seviyesi takip edilmeli

Piramit Menkul Değerler

Dolar/TL kurunda perşembe günkü işlemlerde 19,7308-19,8080 bandında hareket edildi.

Dolar/TL’de kısa vadede 19,00 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme

olması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,70 desteği ve

Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz.