Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Temmuz 2025 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 25 Temmuz 2025 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:05 itibarıyla 40,5426'dan işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 47,7159 TL seviyelerinde seyrediyor.