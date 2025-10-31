Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Ekim 2025 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 31 Ekim 2025 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 42,0483'ten işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 48,7351 TL seviyelerinde seyrediyor.