ING'ye göre, dolar görece zayıf seyrini sürdürebilir.

ING'den dolar tahmini: Zayıf seyir sürebilir
ING tarafından yayımlanan bir araştırma notuna göre, ABD dolarının görece zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor. Bu durum, hem bu hafta sonu beklenen Fed faiz indirimi öncesi piyasa pozisyonlanmaları hem de küresel piyasalardaki iyimser atmosferle ilişkilendiriliyor.

ING, doların bu yumuşak seyrinin aynı zamanda küresel piyasalardaki elverişli dış ortamın bir işlevi olduğunu belirtiyor.

Raporda, "Küresel hisse senedi piyasaları, dirençli iş iyimserliği ve düşük ana borçlanma maliyeti beklentilerinin bir kokteyliyle yükselmeye devam ediyor" denildi.

Bu durumun, sermayenin riskli varlıklara ve dolar dışındaki pazarlara akmasıyla güvenli liman dolarına olan yatırımcı talebini tipik olarak azalttığı ifade ediliyor. ING, ekonomik verilerde ABD perakende satışlarının odak noktasında olacağını ekliyor.

