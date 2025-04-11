Vergi gerilimi doları zayıflattı: Son 3 yılın en düşük seviyesinde!

Beyaz Saray'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin daha önce belirtilen yüzde 125 yerine yüzde 145'e ulaştığını açıklamasının ardından dolar, DXY dolar endeksinin bir sepet para birimi karşısında son 3 yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle değer kaybetti.

Deutsche Bank analistleri, “Bu fark herhangi bir pratik ekonomik anlamda ihmal edilebilir olsa da piyasa tepkisi dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında düzensiz bir ekonomik ayrışma risklerine karşı artan bir duyarlılık gösterdi. Bu durum, Çin dışındaki ülkelere yönelik ek gümrük vergilerinin ertelenmesine ilişkin önceki rahatlamayı gölgede bırakıyor" dedi.

DXY dolar endeksi yüzde 1’in üzerinde düşüşle 100 seviyesinin altına geriledi. 98,80 seviyesine kadar inen dolar endeksiyle, Euro paritesi 1,5’ten fazla artışla 1,1472’ye kadar yükseldi.

Çin’in ABD’nin gümrük vergisi yükseltmesine karşılık olarak vergi oranını yüzde 125’e çıkarmasıyla ABD doları/Çin Yuanı paritesi 7,30’un altına sarkarken, bu seviyelerde işlem görmeye devam etti.

Sterlin, son bir haftanın en yüksek seviyesini gördü

Sterlin, ABD doları karşısında son bir haftanın en yüksek seviyesine yükselirken, İngiltere ekonomisinin şubat ayında beklenenden daha güçlü büyüdüğünü ve gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 0,5 arttığını gösteren verilerin ardından euro karşısında zayıf kaldı

"Gümrük tarifelerinin etkisine ilişkin endişeler para biriminin kazançlarını sınırlıyor" diyen Aberdeen ekonomisti Luke Bartholomew, “Ekonomi, şubat ayında beklenenden çok daha hızlı büyüdü. Bununla birlikte, tarife gelişmeleri muhtemelen ekonominin görünümünü şekillendirecek" dedi.

Sterlin İngiltere büyüme verisi öncesinde 1,3003 dolar seviyesinden işlem görürken, 1,31’in üzerine kadar çıktı.