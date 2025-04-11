Çin’in gümrük vergisi artırımlarının sonu mu?

Pinpoint Asset Management ekonomistlerinden Zhiwei Zhang, Çin'in cuma günü ABD mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkardıktan sonra daha fazla artırmayacağını açıklamasının, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gümrük vergisi artışının sonu olabileceğini düşündürdüğünü söyledi.

Zhang, “Bir sonraki aşama, ABD ve Çin'deki ekonomik faaliyetlere verilen zararı gözlemlemek ve değerlendirmek” dedi.

Zhang, ABD ve Çin arasında yakın zamanda herhangi bir görüşme yapılacağına dair bir işaret olmadığını belirtti.

“Çin’in yuanı agresif bir şekilde devalüe etmesi pek olası değil”

Piyasa gözlemcileri CNBC'ye yaptıkları açıklamalarda, Çin'in ABD ile derinleşen ticaret savaşında bir silah olarak daha zayıf bir yuan kullanamayacağını çünkü böyle bir hamlenin finansal piyasalarda istikrarsızlığı tetikleyebileceğini söyledi.

Çin offshore yuanı, Çin Merkez Bankası'nın orta nokta kurunu 2023'ten bu yana en zayıf seviyede belirlemesinin ardından bu hafta başında ABD doları karşısında 7,4287 ile rekor düşük seviyeye geriledi. Benzer şekilde, perşembe günü onshore yuan dolar karşısında 2007'den bu yana en düşük seviyesi olan 7,3509'a geriledi.

Bu hareket, Pekin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin etkisini hafifletmek için para biriminin daha da zayıflamasına izin vereceği spekülasyonlarına yol açtı. Ancak analistler, yuanın önemli ölçüde zayıflamasının, politika yapıcıların kaçınmak istedikleri sermaye çıkışlarını tetiklemek de dahil olmak üzere dalgalanma etkileri olabileceği konusunda uyarıyor. Nitekim yuan o zamandan bu yana hem karada hem de denizde güçlendi.

CNBC tarafından yapılan ankete katılan 11 analistin çoğunluğu para biriminin uzun vadede önemli ölçüde zayıflayacağını düşünmüyor. Bunun yerine, ekonomistler merkez bankasının düzenli ve kademeli bir değer kaybı tasarlamasını bekliyor.

HSBC'nin Asya FX Başkanı Joey Chew, "RMB (Renminbi-yuar) devalüasyonu, Çin'in ABD tarifelerine misilleme araç setinin bir parçası olmayacak" diyerek Çin yuanının bir başka ismine atıfta bulundu.

CNBC'ye konuşan Chew, "Aslında, hızlı değer kaybı tüketici güvenini zayıflatabilir ve sermaye kaçışı riski yaratabilir" dedi.