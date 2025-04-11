ABD-Çin vergi hamleleri kripto piyasasını dalgalandırdı

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, tüccarların Başkan Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerinin neden olduğu piyasa kargaşasını ve ardından vergilerin çoğuna ara verilmesini değerlendirmesiyle karışık bir seyir izledi.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,47 düşüşle 81.626 dolara geriledi.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük ikinci dijital parası olan Ether yüzde 3,26 düşüşle 1.551 dolara gerilerken, Solana yüzde 2 ve Dogecoin yüzde 0,50 artıda

Trump'ın karşılıklı tarifelerin büyük kısmına 90 günlük bir ara verdiğini açıklamasının ardından çoğu büyük kripto bu hafta başında önemli ölçüde yükseldi. Ancak, piyasa ABD ve Çin arasında tırmanan ticaret gerilimlerini değerlendirirken bu kazançların bir kısmı geri verildi.

FxPro analisti Alex Kuptsikevich, “Kripto para piyasa değeri hafta başından bu yana önemli bir seviyeye yakın sabitlendi ve hisse senetlerindeki yükselişin ardından tarife haberlerinin etkisiyle istikrarlı bir şekilde yükseldi” dedi ve kriptolardaki yükselişin hisse senetlerinin yaklaşık yarısı kadar olduğuna dikkat çekti.

Kuptsikevich, "Son Bitcoin büyüme hamlesi, fiyatı konfor bölgesi olarak kabul edilebilecek 80 bin doların üzerine çıkardı. Ancak, ilk kripto para birimi düşüş trendinin üst sınırına yaklaştı ve iki aylık trendin ana testi yeni başlıyor" diye ekledi.