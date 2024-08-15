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Vatandaş dövize yöneldi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,45 milyar dolar arttı.

Haber Merkezi
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Vatandaş dövize yöneldi
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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 451 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 165 milyar 477,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 9 Ağustos ile sona eren haftada 167 milyar 928,50 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 296,90 milyon dolar artarak 102 milyar 704,30 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 154,10 milyon dolar yükselerek 65 milyar 134,20 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 844 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 740 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 104 milyon dolar yükseliş gösterdi.

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