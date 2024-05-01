Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Mayıs 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle piyasaların kapalı olduğu bugün, illikit işlemlerde 32,4250 TL seviyesine kadar yükselirken; saat 09.46 itibarıyla yüzde 0,10 yükselişle 32,4131 TL'de bulundu.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 34,6740 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,11 kayıpla 34,5511 TL'de hareket ediyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 40,4432 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında yükselişle 106,42 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0651 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 44,49 seviyesinde bulunuyor.