Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Mayıs 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatları ve Euro fiyatları, piyasaların kapalı olduğu bugün hafif primli seyrediyor. Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 27 Mart 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle piyasaların kapalı olduğu bugün, illikit işlemlerde 32,4250 TL seviyesine kadar yükselirken; saat 09.46 itibarıyla yüzde 0,10 yükselişle 32,4131 TL'de bulundu.
Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 34,6740 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,11 kayıpla 34,5511 TL'de hareket ediyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 40,4432 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında yükselişle 106,42 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0651 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,26 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 44,49 seviyesinde bulunuyor.