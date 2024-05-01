Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Mayıs 2024 güncel fiyatlar)
Altının ons fiyatı, kritik Fed mesajları öncesi yön bulmaya çalışırken; gram altın fiyatı ise, ons altına paralel hareket ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 1 Mayıs 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, üst üste üçüncü ayı pozitif tarafta tamamlarken; yatırımcılar bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve verilecek mesajlara odaklandı. Fed'in faiz kararı Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı ise 21.30'da gerçekleşecek.
Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentiler, altının ons fiyatını baskılarken; altının Fed'den gelecek mesajlara göre yön bulması bekleniyor.
2281 - 2293 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,11 primle 2288 dolarda bulundu.
Gram altın fiyatı ise, aynı dakikalarda yüzde 0,19 yükselişle 2384 liradan alıcı buldu.
Güncel altın satış fiyatları
* Çeyrek altın satış fiyatı: 3.980,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 7.979,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 15.857,95 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.432,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 39.766,49 TL