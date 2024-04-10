Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün son işlemlerde 32,2378 TL seviyesinde hareket ederken; Ramazan Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 32,3091 TL'de bulundu. Gün içinde en düşük 32,1700 TL'yi, en yüksek 32,3310 TL seviyesini gören kur; saat 09.36 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 32,2443 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da illikit piyasalarda en yüksek 35,3530 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,02 primle 34,9783 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 40,8814 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında yükselişle 104,15 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0849 seviyelerinde hareket ediyor.