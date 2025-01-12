  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 12 Ocak 2025 Pazar gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 12 Ocak 2025 Pazar gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 35,4023 (alış) 35,4431'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,3540 TL seviyelerinde seyrediyor.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bugün yurtta hava nasıl olacak? Meteorolojiden 13 il için uyarı: Kar ve sağanak etkisini gösterecekBugün yurtta hava nasıl olacak? Meteorolojiden 13 il için uyarı: Kar ve sağanak etkisini gösterecekGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
12 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
Piyasalarda gelecek hafta ABD enflasyonu izlenecek
Piyasalarda gelecek hafta ABD enflasyonu izlenecek
Morgan Stanley: Tahvillerde merkez bankası müdahalesine gerek yok
Morgan Stanley: Tahvillerde merkez bankası müdahalesine gerek yok
Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 16 trilyon TL’yi aştı
Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 16 trilyon TL’yi aştı
ABD'nin 10 yıllık tahvili getirisi 9 ayın zirvesinde
ABD'nin 10 yıllık tahvili getirisi 9 ayın zirvesinde
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
12 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

12 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
9 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...

Yatırım Haberleri

9 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım