  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 14 Eylül 2025 Pazar gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 14 Eylül 2025 Pazar gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,3226 (alış) 41,3970'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,6749 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tahminler...Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tahminler...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
14 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları
Rus rublesi beklenenden düşük faiz indirimi sonrası yükseldi
Rus rublesi beklenenden düşük faiz indirimi sonrası yükseldi
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed'den faiz indirim beklentileriyle pozitif
Küresel piyasalar Fed'den faiz indirim beklentileriyle pozitif
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
14 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

14 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları
12 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları

Yatırım Haberleri

12 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım euro