  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yeni haftanın ilk gününde yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 14 Nisan 2025 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 14 Nisan 2025 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:18 itibarıyla 37,9694 (alış) 38,0731'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 43,4000 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Batıda bahar, doğuda kar... Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman ısınacak?Batıda bahar, doğuda kar... Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman ısınacak?Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)
14 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)
13 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları
Gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi!
Gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi!
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
Trump'ın hamleleri ABD tahvilinin "güvenli liman statüsünü" sarsıyor
Trump'ın hamleleri ABD tahvilinin "güvenli liman statüsünü" sarsıyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
14 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

14 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım