Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Ocak 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatları, haftaya rekorla başlarken, Euro fiyatları 33 TL seviyesinde hareket ediyor. Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Dolar/TL, üç aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimini sürdürüyor. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 22 Ocak 2024 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 30,2005 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 30,1913 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,2173 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 30,1962 TL seviyesinde hareket etti.
Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,2240 TL'ye kadar tırmanırken; 22 Ocak'ta sığ piyasada rekor seviyesini 30,3207 TL'ye çıkarmıştı.