22 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları, haftaya kritik seviye olan 2000 doların üzerinde başlarken; alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Haftanın il gününde çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 19 Ocak 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları, yeni haftaya dar batta başladı. Ons altın fiyatı, ABD'de açıklanacak verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek mesajları takip edecek.
2020 - 2032 dolar bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,36 düşüşle 2021 dolarda işlem gördü.
Altının ons fiyatı ise, 1961 liraya kadar geri çekilirken; şu dakikalarda yüzde 0,33 kayıpla 1963 liradan alıcı buldu.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.441 lira
Yarım altın 6.841 lira
Tam altın 13.479 lira
Cumhuriyet altını 13.598 lira
Reşat Altını 13.630 lira
Gremse altın 33.802 liradan el değiştiriyor.