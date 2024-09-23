  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)

Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 23 Eylül 2024 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 23 Eylül 2024 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:08 itibarıyla 34,0746 (alış) 34,1045'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 38,1210 TL seviyelerinde seyrediyor.

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde faizler düştü: Başvuru şartları neler?Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde faizler düştü: Başvuru şartları neler?Ekonomi
Benzine zam gelecek, tabela değişecek: İşte 23 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam gelecek, tabela değişecek: İşte 23 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
İkinci el otomobilde alım fırsatı mı doğuyor? Uzman isim açıkladı...İkinci el otomobilde alım fırsatı mı doğuyor? Uzman isim açıkladı...Ekonomi
Hava sıcaklıkları düşüyor... Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısıHava sıcaklıkları düşüyor... Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısıGündem

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)
23 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...
Altın fiyatları tam gaz! Yükseliş sürecek mi yoksa düşüş mü bekleniyor?
Altında yükseliş sürecek mi yoksa düşüş mü bekleniyor?
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)
22 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...
Piyasalar hangi verilere odaklanacak?
Piyasalar hangi verilere odaklanacak?
Küresel piyasalar faiz kararları sonrası moral buldu
Küresel piyasalar faiz kararları sonrası moral buldu
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)
23 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...

Yatırım Haberleri

23 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...
22 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

22 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar yatırım finans