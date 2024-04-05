Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, yerel seçimlerin geride bırakılmasının ardından 4 işlem gününde aralıksız değer kaybederken; bugünkü işlemlerde pozitif tarafta ilerliyor.

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,8855 TL'de hareket ederken; yeni güne 31,9358 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en yüksek 32,0590 TL seviyesini gören kur, saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,39 yükselişle 32,0130 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 34,7740 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,21 artışla 34,7321 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 40,4655 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında yükselişle 104,26 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0838 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 45,72 seviyesinde bulunuyor.