Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Haziran 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatları, güne yüzde 0,1 düşüşle başlamasının ardından 32,2280 seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 6 Haziran 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,2280'den, Euro/TL yatay seyirle 35,0440'tan ve sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 41,2110'dan işlem görüyor.
Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 1 düşüşle 32,2564'ten tamamlamıştı.
Dolar endeksi düşüşte
Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 104,2 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle pozitif bir seyir izleniyor.
Dün ülkede açıklanan ADP özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalırken, mayısta yıllık ücret, nisanda da olduğu gibi yüzde 5 yükseldi.
Analistler, iş gücü piyasası verilerinin Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için yeterli alan açıldığı görüşünü desteklediğini belirterek, özellikle yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini ifade etti.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.
Öte yandan, dün Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düşürerek 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.