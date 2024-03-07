Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün tarihinde ilk kez 32 TL'nin üzerini test ederken; Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,7504 TL seviyesinde hareket etti. Yeni güne 31,8287 TL'den başlayan kur, saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,23 yükselişle 31,8345 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, dünkü işlemlerde 32,0357 TL seviyesine kadar değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Euro 35 TL sınırında

Euro fiyatları, dün 35 TL sınırına kadar yaklaşırken, bugün de benzer seviyelerde hareket ediyor. Euro, sığ piyasada 34,8980 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,49 artışla 34,8387 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,5589 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında düşüşle 103,24 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0901 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,90 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 47,76 seviyesinde bulunuyor.