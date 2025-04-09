Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 9 Nisan 2025 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:16 itibarıyla 37,9745 (alış) 38,0159'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 42,0264 TL seviyelerinde seyrediyor.