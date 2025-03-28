  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Düşüş sürüyor: Döviz dönüşümlü KKM’de çözülme hızlandı
Takip Et

Düşüş sürüyor: Döviz dönüşümlü KKM’de çözülme hızlandı

Döviz/altın dönüşümlü KKM stok bakiyesi şubatta 4,7 milyar dolar geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Düşüş sürüyor: Döviz dönüşümlü KKM’de çözülme hızlandı
Takip Et

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi şubat ayında bir önceki aya göre 4,7 milyar dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri sonuçlarını açıkladı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, ocak sonunda 28,9 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, şubat sonunda 24,2 milyar dolara indi.

Son bir yılda DDKKM stok bakiyesi 51,5 milyar dolar düşüş gösterdi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 23,2 milyar dolardan 20,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 5,7 milyar dolardan 3,7 milyar dolara geriledi.

Şubatta para arzı artmaya devam etti, kredilerde büyüme yavaşladıŞubatta para arzı artmaya devam etti, kredilerde büyüme yavaşladıEkonomi
KKM'de düşüş hızı yavaşladıKKM'de düşüş hızı yavaşladıEkonomi
Finans
TCMB’den tahvil piyasasını güçlendirecek adım
TCMB’den tahvil piyasasını güçlendirecek adım
Piyasadaki türbülans para piyasası fonlarını vurdu!
Piyasadaki türbülans para piyasası fonlarını vurdu!
Mehmet Şimşek: Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor
"Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor"
Bayram öncesi kredi talebi zirvede: Aramalar 7 kat arttı
Bayram öncesi kredi talebi zirvede: Aramalar 7 kat arttı
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
Altın rekora doymuyor!