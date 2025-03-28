Düşüş sürüyor: Döviz dönüşümlü KKM’de çözülme hızlandı

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi şubat ayında bir önceki aya göre 4,7 milyar dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri sonuçlarını açıkladı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, ocak sonunda 28,9 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, şubat sonunda 24,2 milyar dolara indi.

Son bir yılda DDKKM stok bakiyesi 51,5 milyar dolar düşüş gösterdi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 23,2 milyar dolardan 20,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 5,7 milyar dolardan 3,7 milyar dolara geriledi.