Euro Bölgesi bankacılık sektöründe şüpheli alacaklar artıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetçisi Claudia Buch, Almanya, Avusturya ve Fransa'nın kayda değer artışlar kaydetmesiyle Euro Bölgesi bankacılık sektöründe şüpheli alacak seviyelerinin yavaş yavaş yükseldiğini söyledi.

Buch, "Hafif bozulmalar görüyoruz; ancak ilginçtir ki, bankaların geçmişte yüksek kredi temerrütleri kaydettiği ülkelerde değil." dedi.

Buch, "Temerrüde düşen krediler özellikle Almanya ve Avusturya'da ve daha az ölçüde Fransa'da artıyor." diye konuştu.