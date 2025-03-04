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Euro Bölgesi bankacılık sektöründe şüpheli alacaklar artıyor

Euro Bölgesi bankacılık sektöründe şüpheli alacak seviyeleri yükseliyor.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi bankacılık sektöründe şüpheli alacaklar artıyor
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetçisi Claudia Buch, Almanya, Avusturya ve Fransa'nın kayda değer artışlar kaydetmesiyle Euro Bölgesi bankacılık sektöründe şüpheli alacak seviyelerinin yavaş yavaş yükseldiğini söyledi.

Buch, "Hafif bozulmalar görüyoruz; ancak ilginçtir ki, bankaların geçmişte yüksek kredi temerrütleri kaydettiği ülkelerde değil." dedi.

Buch, "Temerrüde düşen krediler özellikle Almanya ve Avusturya'da ve daha az ölçüde Fransa'da artıyor." diye konuştu.

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